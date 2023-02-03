Приставы арестовали Kia Rio жителя Екатеринбурга за долги по ЖКХ

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге мужчина задолжал более полумиллиона рублей за услуги ЖКХ. Приставы выдали ему постановление о возбуждении исполнительного производства и объяснили, что в случае уклонения от погашения задолженности к нему будут применены меры, в том числе арест его имущества. Однако даже после этого мужчина не торопился выплачивать долг.

- Мужчина к погашению задолженности в добровольном порядке не приступал, на прием к судебному приставу не являлся, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области. - В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем были направлены запросы в кредитные организации и регистрирующие органы. Из полученных ответов стало известно, что у мужчины в собственности есть автомобиль Kia Rio.

Судебный пристав выехал на место, где мужчина оставлял автомобиль и составил акт описи и ареста. Теперь если должник не приступит к погашению задолженности, то его машина будет передана на оценку, а в дальнейшем на торги в ТУ Росимущества.

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