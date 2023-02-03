В Каменске-Уральском пожарные спасли человека из дома, где вспыхнул пожар

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Каменске-Уральском ночью 2 февраля произошел пожар в подвале второго подъезда девятиэтажки на улице Победы. Прибывшим на место звеном газодымозащитной службы из задымленного помещения был спасен человек.

- В 23:32 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 9 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 23:38 пожарным удалось локализовать огонь. Еще через минуту открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 23:50. О пострадавших не сообщается.

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