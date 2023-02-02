Пенсионерка из Среднеуральска отдала мошенникам больше 600 тысяч рублей

Лжеброкеры обманули пожилую женщину на 600 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пенсионерку из Среднеуральска обманули мошенники. 67-летняя женщина отдала лже-брокерам больше 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в свердловском МВД.

- Пенсионерка купилась на возможность дополнительно заработать на брокерской платформе, в результате потеряла все накопления и заемные средства, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

После случившегося женщина обратилась за помощью. На данный момент полицейские возбудили уголовное дело.

Ранее, 15 января, в Екатеринбурге 73-летняя женщина перевела 2,8 миллиона телефонным мошенникам. Пенсионерка отдала злоумышленникам все накопленные средства. После того как она поняла, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. По этому случаю также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».