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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 20:52

Пенсионерка из Среднеуральска отдала мошенникам больше 600 тысяч рублей

Женщину обманули лжеброкеры
Дарья ЧИПУРИНА
Лжеброкеры обманули пожилую женщину на 600 тысяч рублей

Лжеброкеры обманули пожилую женщину на 600 тысяч рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пенсионерку из Среднеуральска обманули мошенники. 67-летняя женщина отдала лже-брокерам больше 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в свердловском МВД.

- Пенсионерка купилась на возможность дополнительно заработать на брокерской платформе, в результате потеряла все накопления и заемные средства, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

После случившегося женщина обратилась за помощью. На данный момент полицейские возбудили уголовное дело.

Ранее, 15 января, в Екатеринбурге 73-летняя женщина перевела 2,8 миллиона телефонным мошенникам. Пенсионерка отдала злоумышленникам все накопленные средства. После того как она поняла, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. По этому случаю также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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