В Ревде несколько дней ищут пропавшего 17-летнего подростка

Молодого человека ищут несколько дней. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Ревде начались поиски пропавшего 17-летнего Алексея Соколкина. О местонахождении подростка ничего не известно с 31 января. На данный момент парня ищут полицейские и волонтеры.

- Приметы пропавшего: рост 170, худощавого телосложения, серого цвета глаза и светло-русые волосы, - сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

В день исчезновения подросток был одет в зеленая куртку с капюшоном, серые спортивные штаны, черные ботинки и зеленую шапку.

Если вам известно где сейчас находится Алексей, сообщите об этом по номеру волонтера Натальи 89043831748 или по номеру горячий линии поискового отряда «ЛизаАлерт» 88007005452, или 112.

Ранее в Екатеринбурге пропал молодой человек Михаил Логинов. Его поиски идут с 21 января. У парня приметная внешность. Молодой человек - альбинос. У него ярко-голубые глаза и светлые волосы, а также в последнее время была борода. Его рост - 170 см.

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