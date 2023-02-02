В Свердловской области ЗОЖ придерживаются 7% населения

Свердловская область опередила Курганскую, Тюменскую и Челябинскую области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область попала в топ регионов УрФО по числу жителей, ведущих здоровый образ жизни. Она опередила Курганскую, Тюменскую и Челябинскую области. А также за 2022 год область превысила средний показатель, который равен 6,2%

Одну из важнейших ролей сыграла реализация программы «Укрепление общественного здоровья», утвержденная губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. За год мероприятий, направленных на оздоровление, стало в 1,5 раза больше.

- Это закономерный итог системной реализации региональной программы «Укрепление общественного здоровья», утвержденной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. На начало 2023 года все 94 муниципальных образования региона работают в консультативном режиме с нашим центром по вопросам профилактики и пропаганды ЗОЖ. В 83 территориях уже разработаны программы по укреплению здоровья населения, - отметил главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Во всей России доля людей, которые ведут здоровый образ жизни составляет 7,2%. В Свердловской области она достигла 7%. Такие данные отражены в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

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