В Первоуральске будут судить мужчину, по вине которого в аварии погиб человек

Мужчина, находившийся в салоне автомобиля ZAZ, получил травмы грудной клетки и скончался Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске будут судить 35-летнего местного жителя, по вине которого в аварии погиб человек. Во время разбирательства выяснилось, что уралец находился за рулем легковушки Lada Granta.

В какой-то момент водитель разогнался до 80 километров в час и превысил допустимую на участке скорость. При повороте он не справился с управлением на заснеженной трассе и влетел в припаркованный ZAZ Chance.

- Мужчина, находившийся в салоне автомобиля ZAZ, получил травмы грудной клетки, которые экспертом расценены как повлекшие тяжкий вред здоровью потерпевшего. От полученных травм года он скончался в больнице, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

При этом виновник происшествия сбежал с места ДТП. Уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человек» передали на рассмотрение в суд.