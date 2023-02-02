В Екатеринбурге одну из площадок реновации расселили уже на 96%

Механизм работы программы КРТ регламентирован и отлажен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге одну из площадок комплексного развития территорий расселили уже на 96%. Об эффективной реализации программы реновации рассказали в городской администрации.

- Механизм работы программы КРТ регламентирован, отлажен, она эффективно работает и уже есть положительный опыт ее реализации. В границах улиц Шефской – Энтузиастов – Баумана расселено больше тысяч тысяч «квадратов» жилья, - уточнил замначальника департамента архитектуры Григорий Сурганов.

По его словам, все существующие этапы КРТ находятся под контролем муниципалитета.

- За этими цифрами стоит множество людей, которые улучшили свои жилищные условия и обрели новый дом. Мы видим успешный опыт реализации данной программы и будем его использовать на новых территориях, - добавил заместитель Главы Екатеринбурга Рустам Галямов.