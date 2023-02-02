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НовостиОбщество2 февраля 2023 16:28

В Красноуфимске прокуратура помогла семье с малолетними детьми получить социальные выплаты

Ранее матери-одиночке отказывали в Управление социальной политики
Дарья ЧИПУРИНА
Добиться ежемесячных выплат матери помогли в прокуратуре

Добиться ежемесячных выплат матери помогли в прокуратуре

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Прокуратура помогла семье из Красноуфимска получать ежемесячные социальные выплаты. В ведомство обратилась мать-одиночка двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Заявительница одна воспитывает двух детей 2017 и 2019 года рождения. Она несколько раз с 2021 по 2022 год уже обращалась в Управление социальной политики с заявлением назначить ежемесячные выплаты. Однако каждый раз ей отказывали.

- Причиной отказа послужило наличие в собственности заявительницы земельных участков суммарной площадью свыше 2,5 тысяч квадратных метров, - пояснили в ведомстве.

Прокурорская проверка показала, что у женщины и ее родственников такого участка нет. А это значит, что отказ в выплатах неправомерен. В районный суд Красноуфимска был направлен иск о признании незаконным решения.

Суд удовлетворил требования. Матери малолетних детей назначили ежемесячные социальные выплаты.

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