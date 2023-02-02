В музее свердловского МВД рассказали, как 80 лет назад под Сталинградом разгромили фашистов

Фото: В. Н. Горелых

В музее свердловского МВД прошла лекция. На ней рассказали, как 80 лет назад под Сталинградом разгромили фашистов. Мероприятие прошло в честь дня окончательного разгрома Красной армией немецких войск.

Группе стажеров сотрудники Культурного центра полицейского главка рассказали о мужестве советских людей и ВС в сражениях. Именно битва под Сталинградом помогла определить дальнейший ход Великой Отечественной войны.

- Молодому поколению был продемонстрирован фильм о неимоверном мужестве и героизме воинов нашей великой державы, сумевших переломить хребет армии «Третьего рейха». Будущим инспекторам ДПС разъяснили параллели того времени и современной действительности на территории СВО, где тысячи российских солдат и офицеров в настоящее время не менее мужественно защищают рубежи нашего отечества. Завершилось мероприятие небольшим концертом художественной самодеятельности. Для гостей музея были исполнены под гитару такие знаменитые композиции, как «Родина» и «Он не вернулся из боя», - пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Лекцию для юных свердловчан провели заместитель начальника ГУ МВД области Сергей Ремезков, его заместитель Ольга Никитина, ветеран гарнизона Сергей Зверев и руководитель Культурного центра Светлана Фетюкова.

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