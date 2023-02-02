В Верхней Пышме юные самбисты встретились с космонавтом Олегом Артемьевым

Командир корабля «Союз МС-21» рассказал ребятам про свои полеты. Фото: пресс-служба УГМК

В Верхней Пышме юные самбисты встретились с космонавтом и Героем России Олегом Артемьевым. Почетному гостю продемонстрировали инфраструктуру центра и показали, в каких условиях тренируются будущие чемпионы.

Командир корабля «Союз МС-21» рассказал ребятам про свои полеты и даже показал фильм о жизни и работе на МКС. При этом мальчики и девочки задавали Олегу Артемьеву различные вопросы, смогли с ним сфотографироваться и взять автограф.

- Я много занимался борьбой самбо и дзюдо, участвовал в соревнованиях и могу сказать – это самые лучшие виды спорта, которые учат стойкости, уважению к сопернику и многому другому. Даже на МКС я взял с собой форму для занятий самбо, - отметил космонавт.

Кстати, школа единоборств открылась во Дворце самбо Верхней Пышмы в сентябре прошлого года, благодаря Уральской горно-металлургической компании. Все группы полностью укомплектованы, тренерско-педагогический коллектив состоит из специалистов международного класса