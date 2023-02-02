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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 15:21

В Новоуральске местный житель пытался дать взятку в 200 тысяч рублей

Мужчина хотел откупиться от автоинспектора
Дарья ЧИПУРИНА
Свердловчанин предложил сотруднику ГИБДД свое золотое кольцо. Фото: СК по Свердловской области

Свердловчанин предложил сотруднику ГИБДД свое золотое кольцо. Фото: СК по Свердловской области

В Новоуральске местный житель попытался откупиться от автоинспектора золотым кольцом. Взамен на взятку мужчина просил не привлекать его к административной ответственности за пьяное вождение. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

В ноябре 2022 года сотрудник ГИБДД остановил нетрезвого 62-летнего новоуральца. Его пригласили в служебный автомобиль. Там мужчина и предложил свое золотое кольцо автоинспектору для того чтобы тот не заводил административное дело.

- После этого инспектор ГИБДД сообщил в дежурную часть полиции о совершенном мужчиной противоправном деянии. Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета Александр Шульга

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, такие случаи не редкость. За 2022 год полицейские подали 206 уведомлений по подобным эпизодам, из них 172 уведомления — сотрудники госавтоинспекции. За год было заведено 78 уголовных дел.

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