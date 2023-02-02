Мальчик возвращался с продленки, однако до дома так и не дошел Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском завершились поиски пропавшего второклассника, который не вернулся после занятий в школе. Известно, что мальчик возвращался с продленки, однако до дома так и не дошел.

- Мальчика видела старшая сестра, которая шла его встречать, в какой-то момент она отвлеклась на разговор с подругой и потеряла брата из виду. Видели, как он уходил с неизвестным мужчиной во всем черном. В полицию родители также обратились, - рассказали «КП-Екатеринбург» коллега мамы школьника.

К счастью, через несколько часов ребенка нашли живым. Никаких противоправных действий с ним не совершали, мальчишку уже вернули родителям.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД активно разыскивали водителя белой Lada, который 31 января якобы сбил 11-летнего мальчишку на пешеходном переходе возле Суходольской,33, и скрылся. Спустя сутки оказалось, что никто школьника не сбивал, хоть у него и диагностировали ушиб локтя. Мальчик все выдумал, чтобы не идти в школу в одежде, которую он испачкал, когда нечаянно упал.