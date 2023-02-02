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НовостиОбщество2 февраля 2023 14:58

В Екатеринбурге мужчина оставил без интернета целую многоэтажку, срезав специальный кабель

Ущерб, причиненный провайдеру, превысил семь тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали 38-летнего мужчину, который оставил без интернета целую многоэтажку, срезав несколько метров специального кабеля. Инцидент произошел еще в октябре прошлого года в жилом доме на Сиреневом бульваре.

- Ущерб, причиненный компании-провайдеру, превысил семь тысяч рублей. После череды разбирательств задержали неработающего местного жителя, у которого ранее проблем с законом не было, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Часть похищенного удалось изъять. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Тавде у местного жителя конфисковали машину из-за пьяного вождения. Во время разбирательства выяснилось, что мужчина, будучи осужденным за нетрезвое нахождение за рулем, вновь управлял своей иномаркой Mitsubishi Pajero.