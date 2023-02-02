В Екатеринбурге мужчина оставил без интернета целую многоэтажку, срезав специальный кабель

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали 38-летнего мужчину, который оставил без интернета целую многоэтажку, срезав несколько метров специального кабеля. Инцидент произошел еще в октябре прошлого года в жилом доме на Сиреневом бульваре.

- Ущерб, причиненный компании-провайдеру, превысил семь тысяч рублей. После череды разбирательств задержали неработающего местного жителя, у которого ранее проблем с законом не было, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Часть похищенного удалось изъять. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Тавде у местного жителя конфисковали машину из-за пьяного вождения. Во время разбирательства выяснилось, что мужчина, будучи осужденным за нетрезвое нахождение за рулем, вновь управлял своей иномаркой Mitsubishi Pajero.