Футбольный клуб «Урал» бесплатно пустит часть болельщиков на первую в году домашнюю игру

Посетить матч бесплатно смогут студенты и владельцы абонементов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» планирует бесплатно пустить часть болельщиков на первую в этом году домашнюю игру. 27 февраля в рамках кубка России «шмели» проведут ответную встречу с «Ростовом».

- Рады вновь пригласить всех студентов Екатеринбурга и Свердловской области бесплатно на эту игру. Все подробности условий прохода для студентов сообщим чуть позже. Также не нужно будет покупать билеты и владельцам абонементов сезона-2022/23, - уточнили в пресс-службе ФК «Урал».

Напомним, что екатеринбуржцы в первой половине чемпионата РПЛ расположились на 10 строчке, в активе команды 21 очко в 17 проведенных матчах. Первую игру в чемпионате подопечные Виктора Гончаренко проведут на выезде против московского «Спартака», матч состоится 4 марта.