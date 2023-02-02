В Тавде у мужчины конфисковали машину за пьяное вождение

Местный житель неоднократно садился за руль нетрезвым Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавде у местного жителя конфисковали машину из-за пьяного вождения. Во время разбирательства выяснилось, что мужчина, будучи осужденным за нетрезвое нахождение за рулем, вновь управлял своей иномаркой Mitsubishi Pajero.

В марте 2021 года его приговорили к обязательным работам сроком на 200 часов, а также запретили водить машину в течение двух лет.

- Однако 17 октября 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял принадлежащим ему автомобилем марки Mitsubishi. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На заседании уралец полностью признал вину и раскаялся, однако ему назначили полгода в колонии-поселении, а также запретили водить машину в течение трех лет. Также по решению суда у него конфисковали внедорожник Mitsubishi.