Названа главная версия гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году

Один из последних кадров группы Игоря Дятлова

В Екатеринбурге, 2 февраля, прошла конференция памяти группы Дятлова. На ней исследователи озвучили одну из главных на сегодня версий о том, что же погубило девять туристов 64 года назад на севере Свердловской области.

- Мы считаем, что был запуск ракеты Р-12, - рассказал на конференции один из исследователей Вадим Скибинский. - В ней было топливо - 7,3 тонны скипидара. Также в ней было 29 тонн окислителя. Это азотная кислота. На старте ракеты что-то сделали не так и ракета пролетела не 2000 километров, а только 600. Сработала система самоуничтожения. Но так как топливо ракета выработала, огненного взрыва не было. При разрушении ракеты осталась только азотная кислота, которая, как туман накрыла палатку с ребятами.

По мнению исследователя, именно по этой причине студенты разрезали палатку и выбежали на мороз в легкой одежде. Позже поисковая группа нашла их изувеченные тела на большом расстоянии от палатки.