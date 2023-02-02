В Екатеринбурге осудят женщину за обман пенсионеров по схеме «Родственник попал в ДТП»

Вскоре под подозрение попала 39-летняя жительница Среднеуральска, ранее она уже имела проблемы с законом. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге будут судить женщину, которая отбирала у пенсионеров деньги по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Мошенница действовала летом прошлого года, всего на ее счету 13 эпизодов, во время которых ей удалось украсть почти три миллиона рублей.

- Одна из потерпевших рассказала, что ей позвонили и сказали, что ее дочь попала в ДТП. Когда плачущий женский голос в трубке назвал ее мамой, пожилая гражданка пришла в такое волнение, что поверила всем рассказам и передала неизвестной женщине 200 тысяч, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Вскоре под подозрение попала 39-летняя жительница Среднеуральска, ранее она уже имела проблемы с законом.

- Она не стала отрицать свою причастность к противоправным действиям и пояснила, что нашла через соцсети предложение о заработке и решила поправить свое финансовое положение, - уточнили в полиции.

Уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» передано на рассмотрение в суд.