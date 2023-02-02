Перевозки пассажиров на СвЖД в январе выросли на 11,7%

Фото из архива РЖД

Из них в пригородном сообщении отправлено 1,5 млн пассажиров (+11,7%), в дальнем следовании – 0,6 млн (+11,6%). Пассажирооборот на СвЖД в январе 2023 года составил 684 млн пасс-км, что на 9,4% больше января 2022 года.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД», по оперативным данным, в январе 2023 года перевезено 83,3 млн пассажиров, что на 9,1% превышает аналогичный показатель прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 74,5 млн пассажиров (+8%), в дальнем следовании – 8,8 млн (+18,7%), что не только выше показателя января допандемийного 2019 года на 2,5%, но и является максимальным показателем с января 2012 года. Пассажирооборот в январе 2023 года составил 9,1 млрд пасс-км, что на 19,3% больше, чем в январе 2022 года.