В Екатеринбурге пропал 26-летний парень

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего 26-летнего Михаила Юрьевича Логинова. Последний раз мужчина выходил 21 января, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, спортивное телосложение, волосы белые короткие, глаза голубые, - сообщают добровольцы.

К сожалению, нет никакой информации о том, во что был одет мужчина на момент исчезновения.

Если вы видели Михаила Логинова, сообщите любую информацию по телефону горячей линии» ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».

Ранее в Нижнем Тагиле двое суток не могли найти 11-летнего мальчика. Он не вернулся домой после школы. Последний раз его видели 31 января. Его поисками занимались волонтеры и полицейские. Однако вечером 1 февраля школьника нашли.