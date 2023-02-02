В Екатеринбурге будет построен мост через реку Исеть на Уктусе

Проект моста через реку Исеть в микрорайоне Уктус. Предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

«Атомстройкомплекс» заключил муниципальный контракт и выступит генеральным подрядчиком по строительству участка улицы Водоёмной, а также пешеходного моста через реку Исеть в микрорайоне Уктус. Все работы планируется завершить до конца года. Новая улица и мост появятся в непосредственной близости от жилого комплекса «Просторы», который возводит «Атомстройкомплекс». Чтобы обеспечить растущий район необходимой инфраструктурой, застройщик за свой счет разработал проект, получил положительное заключение государственной экспертизы, и передал документацию в администрацию города. В свою очередь это позволило ускорить включение работ в муниципальную программу, получить финансирование и провести тендер.

– Работы по проекту разбиты на три этапа. Контрактом предусмотрена реализация первого этапа работ – строительство съезда с Кольцовского тракта на улицу Водоемную, участка улицы Водоемной от съезда до нового пешеходного моста через реку, самого моста, а также выполнение части работ по строительству очистных сооружений, благоустройство территории – озеленение, установка малых архитектурных форм, организация освещения улицы, – рассказали в пресс-службе компании.

В прошлом году «Атомстройкомплекс» начал строительство первой в Екатеринбурге школы в рамках государственно-частного партнерства – этот механизм может ускорить строительство социальной инфраструктуры. Глава компании «Атомстройкомплекс», заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев на площадке СОСПП курирует экспертное обсуждение программы по строительству сроком на 5-10 лет, формирование которой позволит эффективно планировать строительство инфраструктуры в Екатеринбурге, определять источники финансирования и системно привлекать к ее реализации крупных застройщиков.