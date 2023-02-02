На Уктусе до конца года построят пешеходный мост

Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекс»

На Уктусе недалеко от жилого комплекса «Просторы» построят пешеходный мост и новую улицу. Об этом сообщили в пресс-службе «Атомстройкомплекса». Застройщик заключил муниципальный контракт и выступит генеральным подрядчиком.

- Контрактом предусмотрена реализация первого этапа работ - строительство съезда с Кольцовского тракта на улицу Водоемную; участка улицы Водоемной, от съезда до нового пешеходного моста через реку; самого моста; а также выполнение части работ по строительству очистных сооружений; благоустройство территории - озеленение, установка малых архитектурных форм, организация освещения улицы, - рассказали в пресс-службе компании.

Закончить строительство и улицы и моста планируют до конца года.

Напомним, ранее мы писали, что на Уктусе построят новую школу, которую просили у губернатора жители микрорайона. Учебное заведение возведут по адресу Рощинская, 25, при этом оно станет одним из самых больших в уральской столице.

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