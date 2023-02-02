В Екатеринбурге крафт-пакет H&M продают за 1 млн рублей

Фото: сриншот

В Екатеринбурге крафт-пакет H&M продают за 1 миллион рублей. Необычное объявление появилось на Авито.

- Для любителей коллекционирования, - указано в объявлении.

Продавец также отмечает, что крафт-пакет не новый, а ,б/у.

Отметим, что в Екатеринбурге магазины H&M больше не работают.

Напомним, после закрытия магазина IKEA в Екатеринбурге знаменитую плюшевую акулу начали продавать на Авито за миллионы рублей. А автор одного объявления и вовсе был готов обменять игрушку на двухкомнатную квартиру.

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