Центр состоит из двух галерей A и B соединенных между собой проходными зонами Фото: n1.ru

В Екатеринбурге выставили на продажу интерьерный центр Astroom на Цвиллинга, 1. Владелец надеется выручить за здание 1,9 миллиардов рублей.

- Центр состоит из двух галерей A и B соединенных между собой проходными зонами. Галерея A состоит из 10 этажей торговых площадей, галерея B из 7 этажей, - указано в объявлении на сайте n1.ru. - Удобная погрузочная зона с дебаркадером и возможностью заезда крупногабаритного транспорта.

Также отмечается, что в центре удобно организованы пространства торговых площадей, кафе и лаунж зона, наземный и подземный паркинги.

Продажа осуществляется целиком, в том числе со сданными на 99% торговыми площадями и подземным паркингом.

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