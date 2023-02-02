В Екатеринбурге продают пакет из магазина H&M за миллион рублей

H&M закрылся осенью Фото: Алексей БУЛАТОВ

На просторах сервиса объявлений «Авито» появилось предложение приобрести фирменные пакет закрывшегося магазина одежды H&M за один миллион рублей.

- Пакет, крафт, H&M, для любителей коллекционирования, - пишет предприимчивая горожанка в объявлении.

Объявление на "Авито". Фото: "Авито"

Обещает доставить бумажный пакет в любую точку страны с помощью «Почты России», компании «СДЭК» или Boxberry. На момент публикации владелец уникального пакета не ответил, были ли желающие приобрести его за такую сумму, а также рассматривает ли он рассрочку для коллекционеров.

Шведский ритейлер H&M окончательно закрыл все торговые точки в России осенью прошлого года. Бутики в Екатеринбурге открывались временно после полугодового закрытия в августе, сделано это было с целью распродать товары, оставшиеся в магазинах.

Продавать вещи из H&M уральцы начали в августе 2022 года. Тогда в объявлениях была женская, мужская и детская одежда.