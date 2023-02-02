Уголовное дело было прекращено 16 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело воспитательницы детского дома Татьяны Петровой. Женщину обвиняли в причинении смерти по неосторожности 4-летней девочке, от которой отказались родители. Трагедия произошла 25 декабря 2020 года, когда ребенок утонул в чане с игрушками.

- Воспитатели отошли выпить чай, и дети остались без присмотра, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

Согласно картотеке суда, уголовное дело поступило к рассмотрению в сентябре 2022 года. Однако 16 января суд принял решение прекратить его из-за истечения сроков давности.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

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