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НовостиНедвижимость2 февраля 2023 9:20

На ремонт дорог и мостов Свердловской области выделили 2,4 миллиарда

Деньги освоят в 2023 году
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Новые дороги появятся в 14 муниципалитетах

Новые дороги появятся в 14 муниципалитетах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ремонт дорог и мостов в Свердловской области в этом году выделили 2,4 миллиарда рублей. Такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев, решения приняты на заседании регионального кабинета министров.

В числе прочего, 50 миллионов направили на строительство моста на реке Ляга в деревне Горки под Ирбитом. Сейчас переправа здесь находится в аварийном состоянии. Строить новый железобетонный мост здесь будут два года. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

На реконструкцию местных дорог направят 1,9 миллиарда рублей. Деньги получат 14 муниципалитетов: Реж, Каменск-Уральский, Ирбит, Верхняя Пышма, Артемовское, Березовский, Богданович, Сысерть, Серов, Волчанск, Верхняя Тура, Камышлов, Кушва и село Баженовское Байкаловского района.