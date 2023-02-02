Максим Онучин не признал вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 февраля Дзержинский суд Нижнего Тагила отправил под арест на один месяц и 27 суток 27-летнего лейтенанта Максима Онучина.

Он является одним из трех полицейских, в служебном автомобиле которого в конце января погиб житель Нижнего Тагила, муж и отец школьницы Сергей Шамрин. Также в машине в составе наряда находились 25-летний старший сержант Максим Ковайкин и 22-летний сержант Павел Горшков. Горшков отпущен после допроса, так как у него статус свидетеля.

Онучину и Горшкову предъявили обвинение по части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение служебных полномочий». Следствие ходатайствует об аресте обоих обвиняемых. Один уже заключен под стражу.

- Вину я не признаю. Происшествие было неумышленным, мы не хотели никому вреда, тем более смерти, - заявил в зале суда Максим Окучин. Об этом сообщает корреспондент «КП-Екатеринбург».

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