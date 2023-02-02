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НовостиНедвижимость2 февраля 2023 8:48

В Тарко-Сале обновят начальную школу

Здесь учатся 500 детей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Школу откроют к 1 сентября 2023 года

Школу откроют к 1 сентября 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ямале в городе Тарко-Сале обновят здание начальной школы №2. В помещении уже начался капитальный ремонт, который завершится к новому учебному году. Здесь обучается 500 человек, которых на время ремонтных работ перевели в другие образовательные учреждения. Для этого организована работа школьного автобуса. Об этом пишет портал «Ямал 1».

В помещении школы заменят системы отопления, водоснабжения, вентиляцию, электрические сети, а также окна, чердак и кровлю. В этом месяце строители приступили к утеплению фасада и стен.

Все помещения для занятий в начальной школе тоже обновят. В школе появятся новые тематические пространства и оборудование. Прилегающую территорию школы благоустроят и озеленят.