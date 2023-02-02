В Тарко-Сале обновят начальную школу

Школу откроют к 1 сентября 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ямале в городе Тарко-Сале обновят здание начальной школы №2. В помещении уже начался капитальный ремонт, который завершится к новому учебному году. Здесь обучается 500 человек, которых на время ремонтных работ перевели в другие образовательные учреждения. Для этого организована работа школьного автобуса. Об этом пишет портал «Ямал 1».

В помещении школы заменят системы отопления, водоснабжения, вентиляцию, электрические сети, а также окна, чердак и кровлю. В этом месяце строители приступили к утеплению фасада и стен.

Все помещения для занятий в начальной школе тоже обновят. В школе появятся новые тематические пространства и оборудование. Прилегающую территорию школы благоустроят и озеленят.