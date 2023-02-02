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НовостиОбщество2 февраля 2023 8:35

«Гринвич» подал в суд на магазин японской сети Uniqlo

Торговый центр пытается взыскать 47 млн рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Торговый центр пытается взыскать с магазина 47 млн рублей

Торговый центр пытается взыскать с магазина 47 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управляющая компания «Итс-групп» (ТРЦ «Гринвич») 2 февраля подала в суд на ООО «Юникло рус» (магазин японской сети Uniqlo). Согласно информации из картотеки Арбитражного суда Москвы, торговый центр пытается взыскать с компании 47 миллионов рублей.

Напомним, магазин Uniqlo закрылся в «Гринвиче» 21 марта.

Ранее мы писали, что Арбитражный суд Москвы прекратил производство по искам управляющей компании «Итс-групп» к брендам группы Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho). Последнее судебное заседание прошло по иску к «Бершка СНГ». Торговый центр требовал от магазинов выплаты по арендным платежам на общую сумму в 20 миллионов рублей.

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