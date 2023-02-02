Жители Нижнего Тагила 600 раз в день звонят диспетчерам

Горожане каждый день жалуются на работу коммунальных служб по телефону Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнего Тагила каждый день поступает до 600 звонков от горожан. Жалобы принимают 43 специалиста, которых называют «дежурными по городу». Об этом пишет портал Тагил.ЛАЙФ.

К специалистам стекается информация о нештатных ситуациях, включая коммунальные ЧП. Главная тема обращений – расчистка тротуаров и дорог, а также отлов бездомных животных.

В ЕДДС можно обратиться по телефонам 8 3435 25 78 83 и 8 3435 41 26 99.