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НовостиОбщество2 февраля 2023 8:27

Жители Нижнего Тагила 600 раз в день звонят диспетчерам

Чаще всего горожане жалуются на нечищеные дороги
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Горожане каждый день жалуются на работу коммунальных служб по телефону

Горожане каждый день жалуются на работу коммунальных служб по телефону

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнего Тагила каждый день поступает до 600 звонков от горожан. Жалобы принимают 43 специалиста, которых называют «дежурными по городу». Об этом пишет портал Тагил.ЛАЙФ.

К специалистам стекается информация о нештатных ситуациях, включая коммунальные ЧП. Главная тема обращений – расчистка тротуаров и дорог, а также отлов бездомных животных.

В ЕДДС можно обратиться по телефонам 8 3435 25 78 83 и 8 3435 41 26 99.