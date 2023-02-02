СвЖД объявляет конкурс для юных инженеров и изобретателей

Фото из архива РЖД

Мероприятие направлено на развитие научно-технического творчества учащихся, воспитание высококвалифицированных инженеров и технически грамотных специалистов.

Заявки на участие в конкурсе с 1 по 28 февраля могут подать преподаватели общеобразовательных, средних профессиональных учреждений, детских железных дорог и технопарков «Кванториум» из всех регионов России. При этом каждый наставник должен курировать не менее двух команд, состоящих из пяти учащихся в возрасте 13–17 лет.

В рамках конкурса наставники пройдут двухдневный образовательный онлайн-курс по основам проектной деятельности. Затем участникам будут предложены темы проектов из числа актуальных технических задач подразделений ОАО «РЖД», требующих нестандартных решений.

Фото из архива РЖД

Школьники и студенты, примерив на себя роль инженера-исследователя, должны представить свой вариант решения той или иной задачи, описать возможные способы воплощения идеи в жизнь. А на финальном этапе – еще и проявить ораторские качества в ходе видеопрезентации проекта.

Участники команд, занявших призовые места, будут награждены сертификатами, дающими право целевого обучения в любом российском железнодорожном ВУЗе.

Заполнить анкету и подать заявку.