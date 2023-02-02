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НовостиОбщество2 февраля 2023 7:59

СвЖД объявляет конкурс для юных инженеров и изобретателей

Свердловская железная дорога объявляет всероссийский конкурс юных изобретателей «Инженеры будущего».
Фото из архива РЖД

Фото из архива РЖД

Мероприятие направлено на развитие научно-технического творчества учащихся, воспитание высококвалифицированных инженеров и технически грамотных специалистов.

Заявки на участие в конкурсе с 1 по 28 февраля могут подать преподаватели общеобразовательных, средних профессиональных учреждений, детских железных дорог и технопарков «Кванториум» из всех регионов России. При этом каждый наставник должен курировать не менее двух команд, состоящих из пяти учащихся в возрасте 13–17 лет.

В рамках конкурса наставники пройдут двухдневный образовательный онлайн-курс по основам проектной деятельности. Затем участникам будут предложены темы проектов из числа актуальных технических задач подразделений ОАО «РЖД», требующих нестандартных решений.

Фото из архива РЖД

Фото из архива РЖД

Школьники и студенты, примерив на себя роль инженера-исследователя, должны представить свой вариант решения той или иной задачи, описать возможные способы воплощения идеи в жизнь. А на финальном этапе – еще и проявить ораторские качества в ходе видеопрезентации проекта.

Участники команд, занявших призовые места, будут награждены сертификатами, дающими право целевого обучения в любом российском железнодорожном ВУЗе.

Заполнить анкету и подать заявку.