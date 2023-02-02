Ночью будет холодно, а в дневное время прогнозируется повышение температуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ожидается похолодание. Столбики термометров в ночное время опустятся до - 20 градусов и ниже. Об этом в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» рассказал эксперт в области метеорологии Алексей Пулин.

- Начиная с четверга на Среднем Урале усилится влияние антициклона. Тепло по высотам сохранится, а вот у земли из-за температурной инверсии в антициклоне ночи станут существенно холоднее, - сообщил он.

Также Алексей Пулин отметил, что в дневное время прогнозируется повышение температуры. По словам метеоролога, она будет не по-зимнему комфортной.

Напомним, ранее в Уральском гидрометцентре рассказали, сколько продержится тепло в Свердловской области. По словам главного синоптика Галины Шепоренко, на этой неделе сюрпризов от погоды не ожидается. Согласно предварительным прогнозам, атмосферная циркуляция изменится в середине следующей недели, с этого времени можно ожидать смену характера погоды.

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