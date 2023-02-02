В Екатеринбурге водитель пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге 31 января сотрудники ГИБДД на Вильгельма де Геннина остановили Volkswagen Polo, водитель которого проехал на красный. При проверке документов оказалось, что за рулем иномарки находился 53-летний уроженец одной из республик СНГ, который уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Второй раз мужчина быть наказанным не хотел и попытался откупиться от сотрудников ГИБДД, положив 2 900 рублей под резиновый коврик патрульного автомобиля.

- В ответ инспекторы пояснили водителю, что за данное деяние ему грозит уголовная ответственность. Полицейские доложили о произошедшем в дежурную часть, после чего на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа отдела полиции № 4 УМВД Екатеринбурга, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Полицейские изъяли деньги и доставили водителя в территориальный ОВД. Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что предложил сотрудникам ГИБДД деньги, потому что побоялся, что его лишат прав. На водителя завели уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

В ГИБДД отметили, что в минувшем году было зафиксировано 45 случаев, когда водители пытались предложить сотрудникам Госавтоинспекции деньги. По данным фактам возбуждено 23 уголовных дела.

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