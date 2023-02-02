В Невьянске завершили поиски пропавшей 69-летней женщины

Волонтеры завершили поиск женщины, пропавшей 31 января Фото: «ЛизаАлерт»

В Невьянске завершили поиски 69-летней Светланы Ширбагиной. Женщина пропала 31 января. Ее поисками занимались полицейские и волонтеры.

- Найдена, жива. Всем спасибо за помощь в поиске, - рассказали в «ЛизаАлерт».

Напомним, в Екатеринбурге в ночь на 1 февраля в лесу, недалеко от одного из домов по улице Щербакова, нашли мертвым 21-летнего Дмитрия Свяжина, пропавшего 31 января на Елизавете. Следователи проводят проверку. Для определения точной причины смерти Дмитрия Свяжина проводится судебно-медицинская экспертиза.

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