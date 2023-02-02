Депутаты медфракции гордумы Екатеринбурга навестили в госпитале раненых солдат

Фото: telegram-канал Алексея Вихарева

Депутаты медфракции гордумы Екатеринбурга навестили в в 354-ом окружном военном клиническом госпитале ЦВО раненых солдат. Они передали медикам шесть лабораторных счетчиков и медицинский микроскоп, а военнослужащих накормили пирогами.

- Нашим парням, как и врачам важно чувствовать нашу поддержку, - рассказал глава медицинской фракции Алексей Вихарев. - Мы, депутаты медфракции, делаем все, что в наших силах, чтобы у бойцов и медиков было все самое необходимое. Это и боевой дух поднимает, и общее позитивное настроение создает,

Депутат медфракции Александр Колесников отметил, что они убедились, что у раненых солдат есть все необходимое для лечения и созданы хорошие условия для выздоровления.

Фото: telegram-канал Алексея Вихарева

Напомним, в прошлый раз Алексей Вихарев навещал солдат в госпитале в ноябре. Помимо пирогов, он передал военнослужащим боксы для хранения пищи и несколько профессиональных машинок для стрижки. Кроме того он доставил коробку постельного белья, бинты и антисептики от жителей Екатеринбурга.

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