720 рублей стоят огурцы двух видов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржцы обнаружили магазин, в котором огурцы продают по 720 рублей. Речь идет об универсаме на ВИЗе «Татищев». Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

По данным издания, 720 рублей стоят огурцы двух видов - тепличные сорта «Эстафета» и короткоплодные колючие. Сотрудники магазина заверяют, что это не ошибка. Объяснить при этом такую цену за огурцы они не смогли, пишет «Уральский меридиан».

Напомним, ранее мы писали, что в Свердловской области в наступившем году стоимость «борщевого набора» снизилась на 37%, если сравнивать с январем прошлого года. За год он подешевел на 72 рубля.

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