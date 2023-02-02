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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 3:11

На Урале из-за пожара из дома эвакуировали 10 человек

В здании загорелась сейф-дверь
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
К месту пожара выезжали две единицы техники и девять человек личного состава

К месту пожара выезжали две единицы техники и девять человек личного состава

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Тимохинское Пышминского городского округа из-за пожара в доме в переулке Молодежный пожарные эвакуировали 10 человек, в том числе двух детей. Огонь вспыхнул ночью 2 февраля.

- На площади 1,5 квадратных метра повреждена сейф-дверь в квартире, расположенной на третьем этаже муниципального трехэтажного жилого дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

К месту пожара выезжали две единицы техники и девять человек личного состава. Пожар потушен в течение одной минуты. О пострадавших не сообщается.

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