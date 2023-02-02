На Урале из-за пожара из дома эвакуировали 10 человек

К месту пожара выезжали две единицы техники и девять человек личного состава
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В селе Тимохинское Пышминского городского округа из-за пожара в доме в переулке Молодежный пожарные эвакуировали 10 человек, в том числе двух детей. Огонь вспыхнул ночью 2 февраля.
- На площади 1,5 квадратных метра повреждена сейф-дверь в квартире, расположенной на третьем этаже муниципального трехэтажного жилого дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
К месту пожара выезжали две единицы техники и девять человек личного состава. Пожар потушен в течение одной минуты. О пострадавших не сообщается.
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