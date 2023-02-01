В Нижнем Тагиле завершились поиски 11-летнего мальчика, которого не могли найти двое суток

Школьника не могли найти двое суток Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нижнем Тагиле двое суток не могли найти 11-летнего мальчика Ярослава. Он не вернулся домой после школы. Последний раз его видели 31 января. Его поисками занимались волонтеры и полицейские. Однако вечером 1 февраля школьника нашли. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Найден, жив. Мальчика нашли сотрудники полиции. Мы помогали в поисках, - сообщили в поисковом отряде.

В полиции Нижнего Тагила также рассказали, что мальчик в безопасности. Он скоро встретится со своей семьей.

- Около 23 часов подростка заметили сотрудники уголовного розыска недалеко от его дома по улице Энтузиастов. Оперативники доставили его в отдел, где передали инспекторам по делам несовершеннолетних. Подростка после беседы передали отцу, он уже едет в полицию, - рассказали «КП-Екатеринбург» в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Ранее, 30 января, в Екатеринбурге также нашли потерявшегося 11-летнего школьника. Его не могли найти два дня. Как «КП-Екатеринбург» рассказали в «ЛизаАлерт», ребенка нашли родственники.

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