В МЧС опровергли информацию о возгорании в воинской части в Нижнем Тагиле

Спасатели завершают разбор сгоревших конструкций Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС опровергли информацию о возгорании воинской части в Нижнем Тагиле. По словам огнеборцев, на этом месте находится бесхозное здание.

- По прибытию к месту вызова огнеборцы обнаружили, что горит неэксплуатируемое строение на площади 100 квадратных метров, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре на улице Фрунзе поступило 1 февраля в 22:25. На место прибыли две пожарные машины и восемь спасателей. Уже к 22:47 удалось полностью потушить огонь. На данный момент проводится разбор сгоревших конструкций и проливка.

- Мы не подтверждаем, что это воинская часть. Просто бесхозное строение, - добавили в МЧС.

Ранее, 31 января, в Волчанске произошел пожар в многоквартирном доме. В квартире на третьем этаже зажглось имущество. Однако возгорание удалось потушить еще до прибытия спасателей, хозяин жилища справился сам.

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