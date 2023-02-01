В Екатеринбурге патрульные задержали мужчину, выбросившего подозрительный сверток

На Мамина Сибиряка задержали подозрительного мужчину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали мужчину, который выкинул подозрительный сверток. Как сообщил «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, жители города заметили на улице Мамина Сибиряка, как у мужчины проверяют документы. При этом он себя вел странно.

- По предварительным данным, молодой человек по имени Александр, 1993 года рождения, житель Екатеринбурга, увидев машину наряда ППС, предпринял попытку спешно ретироваться. А когда его в ходе преследования полицейские настигли, он быстро выбросил некий предмет, похожий по внешнему виду на сверток с наркотическим веществом. Мужчину доставили в территориальный ОВД для разбирательства, по итогам которого будет принято обоснованное решение. Гражданина направят на медицинское освидетельствование с целью выявления в крови наличия или отсутствия запрещенных веществ, - отметил полковник Горелых.

Ранее в Екатеринбурге патрульные поймали мужчину, перевозившего партию наркотиков. Полицейские обратили внимание на подозрительного прохожего на улице Цветаевой.

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