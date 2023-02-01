В Екатеринбурге идут поиски пропавшего 26-летнего парня

В Екатеринбурге ищут 26-летнего молодого человека. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге идут поиски пропавшего 26-летнего молодого человека Логинова Михаила. О его местонахождении ничего не известно с 21 января. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, спортивного телосложения, голубой цвет глаз и короткие белые волосы, - рассказали в поисковом отряде.

Не известно во что был одет на момент исчезновения.

Всем, кто видел молодого человека, просьба сообщить инфоргу «ЛизаАлерт» Юлии на номер телефона 8-953-601-80-76.

Ранее стало известно, что волонтеры и сотрудники полиции разыскивают пропавшего 11-летнего мальчика в Нижнем Тагиле. Школьник не вернулся домой после уроков. Последний раз его видели 31 января.

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