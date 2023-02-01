Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 февраля 2023 18:27

В Екатеринбурге идут поиски пропавшего 26-летнего парня

О его местонахождении ничего не известно с 21 января
Дарья ЧИПУРИНА
В Екатеринбурге ищут 26-летнего молодого человека. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге ищут 26-летнего молодого человека. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге идут поиски пропавшего 26-летнего молодого человека Логинова Михаила. О его местонахождении ничего не известно с 21 января. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, спортивного телосложения, голубой цвет глаз и короткие белые волосы, - рассказали в поисковом отряде.

Не известно во что был одет на момент исчезновения.

Всем, кто видел молодого человека, просьба сообщить инфоргу «ЛизаАлерт» Юлии на номер телефона 8-953-601-80-76.

Ранее стало известно, что волонтеры и сотрудники полиции разыскивают пропавшего 11-летнего мальчика в Нижнем Тагиле. Школьник не вернулся домой после уроков. Последний раз его видели 31 января.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».