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НовостиОбщество1 февраля 2023 17:39

Житель Асбеста предстанет перед судом за серию краж автомобильных колес

Он причинил ущерб на 500 тысяч рублей
Дарья ЧИПУРИНА
На свердловчанина завели уголовное дело за кражу

На свердловчанина завели уголовное дело за кражу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Асбеста предстанет перед судом за серию краж автомобильных колес. Он причинил ущерб на 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

32-летний свердловчанин с 19 по 25 октября 2022 года украл несколько пор колес с машин, находящихся в поселке Белоярский и селе Косулино. Ночью он приезжал в населенные пункты и при помощи баллонного ключа откручивал крепежные болты.

- Мужчина снимал колеса в сборе с шинами, датчиками давления шин и колпачками дисков, - отметили в ведомстве.

После краж уралец пытался продать колеса на сервисах с объявлениями. Однако так его нашли полицейские. На него завели уголовное дело за кражу. Свою вину обвиняемый признал. На данный момент уголовное дело направлено в Белоярский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что уралец за месяц украл из магазинов 126 плиток шоколада и 19 зубных щеток. Похищенные вещи он продавал. На мужчину завели уголовное дело.

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