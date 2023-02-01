На свердловчанина завели уголовное дело за кражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Асбеста предстанет перед судом за серию краж автомобильных колес. Он причинил ущерб на 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

32-летний свердловчанин с 19 по 25 октября 2022 года украл несколько пор колес с машин, находящихся в поселке Белоярский и селе Косулино. Ночью он приезжал в населенные пункты и при помощи баллонного ключа откручивал крепежные болты.

- Мужчина снимал колеса в сборе с шинами, датчиками давления шин и колпачками дисков, - отметили в ведомстве.

После краж уралец пытался продать колеса на сервисах с объявлениями. Однако так его нашли полицейские. На него завели уголовное дело за кражу. Свою вину обвиняемый признал. На данный момент уголовное дело направлено в Белоярский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что уралец за месяц украл из магазинов 126 плиток шоколада и 19 зубных щеток. Похищенные вещи он продавал. На мужчину завели уголовное дело.

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