В Екатеринбурге патрульные поймали мужчину, перевозившего партию наркотиков

При виде патрульных он сбросил на землю пакетик с неизвестным веществом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ППС поймали 37-летнего мужчину, который перевозил партию наркотиков. Полицейские обратили внимание на подозрительного прохожего на улице Цветаевой. При виде патрульных он сбросил на землю пакетик с неизвестным веществом.

- В дальнейшем эксперты установили, что изъятое вещество является наркотическим средством - мефедроном. Вес изъятого составил 1,93 грамма, - уточнили в УМВД по Екатеринбургу.

Задержанного доставили в дежурную часть для установки личности. Как оказалось, ранее уралец не имел проблем с законом. При опросе он сознался в употреблении «синтетики» без цели сбыта.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», также мужчину привлекли к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования, - добавили в полиции.