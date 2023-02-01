Свердловчане увеличили объем вложений в юанях в 18 раз

За 2022 год юани стали популярнее в 18 раз Фото: Артем КИЛЬКИН

Свердловчане стали больше вкладываться в китайскую валюту. За 2022 год юани стали популярнее в 18 раз. Сумма накоплений превысила 160 миллионов рублей. Данные озвучили в пресс-службе Уральского Сбербанка.

- В 2022 году наши клиенты стали сокращать сбережения в долларах и евро, при этом количество счетов и вкладов в китайской валюте выросло в разы, а объем инвестиций – в десятки раз. Юань стал альтернативой традиционным валютам, и многие инвесторы используют его для диверсификации накоплений, - рассказал председатель Уральского Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

На данный момент жители Свердловской области хранят на своих счетах больше 200 миллионов рублей в китайской валюте. Минимальный вклад составляет 10 тысяч. Новый можно оформить на 36 месяцев до 2,59% годовых. Проценты с него будут начисляться каждый месяц.

Ранее, в декабре 2022 года, банк ВТБ предоставил данные о том, что больше половины вкладов в юанях держат клиенты старше 50 лет. Преимущественным спросом депозиты в юанях пользуются у мужчин.

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