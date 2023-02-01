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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 16:33

В Нижнем Тагиле вторые сутки идут поиски мальчика, который не вернулся домой после уроков

Последний раз Ярослава Гельда видели 31 января
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Нижнем Тагиле вторые сутки идут поиски 11-летнего школьника, который не вернулся домой после уроков. Последний раз Ярослава Гельда видели 31 января, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы, - уточнили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

На момент исчезновения он был одет в черный пуховик, коричневые брюки, черные зимние ботинки и черную шапку

Всем, кто видел мальчика, можно обращаться инфоргам: Эльмира (Ведьма) 8 952 735-68-83, Юлия (Белка) 8 953 601-80-76 либо в дежурную часть полиции Нижнего Тагила.

Ранее стало известно, что в поселке Рефтинский волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего 45-летнего мужчину. Последний раз Станислав Игоревич Лобанов выходил на связь 30 января.