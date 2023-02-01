В Нижнем Тагиле поймали курьера, забирающего у обманутых мошенниками стариков деньги

Курьер получал по 10% от каждой переданной суммы Фото: Даниил ОПАРИН

В Нижнем Тагиле поймали курьера, забирающего деньги у обманутых стариков. Мошенники обманывали пенсионеров по схеме «родственник попал в ДТП». С каждой полученной суммы свердловчанин забирал 10%.

Соучастником мошенников оказался безработный 19-летний молодой человек. Удалось выяснить, что наличные он успел забрать как минимум у трех жертв. Одна из пострадавших оказалась 90-летняя женщина, которая с трудом могла передвигаться по квартире с помощью ходунков.

- Ее сын якобы совершил жуткую аварию. Незваный гость, когда прибыл в жилище, назвался водителем прокуратуры. Когда женщина с трудом направилась за деньгами, у парня внутри даже что-то екнуло, о чем он написал «работодателю»: «она инвалид, так жалко ее, жесть». А в ответ жулику пришло письмо: «Ну, они все такие, «помоги ей»». Тот и «помог», забрав 100 тысяч для «следователя», - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее стало известно, что в Алапаевске осудят мошенника, действовавшего по такой же схеме. 20-летний уроженец Челябинска успел обмануть семерых стариков. Сумма причиненного ущерба превышает 1,3 миллиона рублей.

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