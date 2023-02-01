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НовостиОбщество1 февраля 2023 15:18

В Екатеринбурге прокуратура помогла получить женщине-инвалиду средства реабилитации

Свердловчанка нуждалась в медицинских изделиях
Дарья ЧИПУРИНА
Женщина-инвалид обратилась в прокуратуру для решения проблемы

Женщина-инвалид обратилась в прокуратуру для решения проблемы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге женщина-инвалид не получала нужные средства реабилитации. Поэтому для решения проблемы она решила обратиться в прокуратуру Орджоникидзевского района.

Ведомству удалось выяснить, что женщина не обеспечена медицинскими изделиями. А ей по закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» положено обеспечение. Минимум в день свердловчанка должна использовать три средства.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление в адрес управляющей Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации с требованием об устранении выявленных нарушений закона, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Только после вмешательства прокуратуры женщину-инвалида обеспечили необходимыми средствами реабилитации в нужном количестве.

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