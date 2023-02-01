В аэропорту Кольцово жителя Санкт-Петербурга задержали за курение на борту

Нарушитель ранее уже привлекался к административной ответственности, однако штрафы до сих пор не оплатил Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском аэропорту Кольцово задержали 43-летнего жителя Санкт-Петербурга, который курил в туалетной комнате на борту. Самолет следовал рейсом «Москва – Екатеринбург». Об инциденте командир воздушного судна доложил транспортным полицейским.

Также было установлено, что нарушитель ранее уже привлекался к административной ответственности, однако штрафы до сих пор не оплатил.

- Его доставили в дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово. Его привлекли к ответственности за «Нарушение запрета курения табака на отдельных территориях», а также «Невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна», - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

Ранее в Кольцово задержали жителя Екатеринбурга, который курил на борту самолета, который летел из Москвы в уральскую столицу. К работникам воздушной гавани обратился экипаж судна.