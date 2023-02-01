В Дегтярске власти подключились к поиску убийцы собак

За пять дней было убито шесть собак. Фото: Татьяна Владимирова

В Дегтярске власти подключились к поиску неизвестного, который расстреливает собак. По словам местных жителей, мужчина с ружьем держит в страхе весь город. За несколько дней стало известно о шести убитых животных. Среди них есть и домашние, и уличные.

- Администрацией совместно с полицией проводятся проверочные мероприятия по факту обнаружения погибших собак на территории города. По итогам будет принято обоснованное решение и информация будет доведена до жителей, - написал на своей странице в социальных сетях мэр Дегтярска Вадим Пильников.

По словам градоначальника, жители, которые располагают информацией о живодере, могут обратиться в отделение полиции. Напомним, сотрудники правоохранительных органов уже проводят проверку.

- Сообщения зарегистрированы. В настоящее время тела переданы в местный центр реабилитации домашних животных для установления точной причины их смерти. Будет проведена проверка, по итогам которой в ОВД примут обоснованное решение, - сообщили в ведомстве.

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