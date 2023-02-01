Ректор УрФУ объявит строгий выговор иностранцам, устроившим массовую драку в общежитии

Парней, учащихся на инженеров, признали виновными по административной статье 20.1 «Мелкое хулиганство» Фото: Олег ГАЛИМОВ

Ректору Уральского Федерального университета порекомендовали объявить строгий выговор с предупреждением об отчислении участникам массовой драки в общежитии на Большакова, инцидент произошел в конце января.

После этого за решетку отправили семерых студентов из Египта. Парней, учащихся на инженеров, признали виновными по административной статье 20.1 «Мелкое хулиганство». Двух иностранцев подвергли административному аресту на 12 суток. Еще пятеро провели в изоляторе трое суток.

- Состоялось первое заседание дисциплинарной комиссии – ее члены запросили дополнительные материалы по студентам-инициаторам массовой драки в общежитии, а также встречи с ними, - уточнили в пресс-службе УрФУ.

Дебоширы были задержаны ночью 21 января, когда устроили массовую драку в общежитии № 2 УрФУ на Большакова,77. Позже в суде выяснилось, что жалобы на поведение иностранных студентов поступают с сентября.